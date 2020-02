vedi letture

Atletico Madrid, Simeone: "Giocando con questa intensità è tutto più facile"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato la vittoria per 3-1 sul Villareal in conferenza stampa post match, come riportato da AS.

Questa vittoria sancisce definitivamente il ritorno dell'Atletico agli standard a cui ci ha sempre abituato?

"Dall'inizio della stagione abbiamo avuto alti e bassi. Siamo partiti molto bene ma poi non siamo riusciti a dare continuità ai nostri risultati. Dalla partita contro il Granada stiamo giocando bene, scendiamo in campo sapendo bene cosa fare per fare risultato. Quando la squadra mette sul terreno di gioco la giusta grinta e l'agonismo necessario diventa tutto più facile".

C'era la preoccupazione di trovare una squadra deconcentrata dopo la vittoria in Champions?

"I giocatori sapevano bene che al di là del grande successo contro il Liverpool, la Liga è il nostro obiettivo primario. Anche se la Champions è importante, per noi e per i tifosi è di vitale importanza cogliere un buon piazzamento in campionato. I ragazzi hanno affrontato il match in maniera egregia, offrendo una delle migliori prestazioni stagionali, soprattutto nel secondo tempo".

Senza la giusta intensità la squadra perde molto. Ci aggiorna sulle condizioni di Diego Costa?

"Quando la squadra gioca mettendo in campo le sue doti diventa tutto più facile. Diego ieri si è allenato con noi ma i medici hanno frenato un suo possibile utilizzo. Speriamo di averlo al meglio settimana prossima".

Quanto è importante il ritorno di Koke per questa squadra?

"È il nostro capitano, un giocatore di assoluto valore a cui facciamo affidamento. Ha una visione tattica comune a pochi giocatori, è sempre nel posto giusto al momento giusto. Lui e Saul possono ricoprire qualsiasi ruolo".

Burgos ha guidato la squadra in maniera perfetta nonostante la sua assenza in panchina.

"German lo conosco da 25 anni e condividiamo la stessa visione di calcio. Quando ha dovuto guidare la squadra lo ha fatto nel migliore dei modi, centrando sempre la vittoria. È un ragazzo tranquillo, vive le partite in maniera opposta alla mia, ma trasmettiamo la stessa mentalità vincente nei giocatori".