Atletico, Simeone: "Ad Anfield fortunati? Fare tre gol e rimontare da 2-0 non è fortuna"

vedi letture

In una conversazione con i canali ufficiali della Federcalcio argentina, Diego Simeone è tornato sull'impresa di Anfield: "Il calcio è come la boxe: devi sapere quando è il momento di attaccare. Noi conosciamo i nostri pregi; l'esempio più lampante è stata la sfida contro il Liverpool, una squadra formidabile. Sapevamo che potevamo fargli del male. Dicono che siamo stati fortunati, ma una squadra che perde 2-0 e segna tre gol non è fortunata. Le partite devono essere valutate nel loro insieme"

Messi, Maradona e Ronaldo: "Messi e Diego sono diversi. Uno è una macchina da gol, l'altro era il calcio argentino in persona. Oggi sembra che Messi sia più maturo e stia iniziando a esteriorizzarsi, che il paragone con Diego non gli sia mai costato. Potrebbero giocare insieme. CR7? La sua aggiunta sarebbe più complicata. Dico sempre che se non corrono uno o due giocatori va bene, ma se non corrono in tre è impossibile giocare".