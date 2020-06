Atletico, Trippier: "Non vedo l'ora che riprenda il campionato. È bello tornare"

Kieran Trippier, difensore dell'Atlético Madrid, non vede l'ora di tornare a giocare: “È bello tornare, è stato molto difficile non vedere i compagni di squadra e lo staff, non allenarsi tutti i giorni. È stato davvero molto difficile. Comprendiamo tutti il momento, ma non vedo l'ora che il campionato spagnolo riprenda e che la stagione finisca in modo ottimale", ha detto ad As. Il campionato spagnolo ripartirà il prossimo 11 giugno con il derby di Siviglia.