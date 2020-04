Augsburg, Oxford scontento per lo scarso utilizzo: il difensore valuta ritorno in Premier

vedi letture

Reece Oxford è pronto a fare marcia indietro e a tornare in Inghilterra. Il difensore ex West Ham, secondo il Daily Mirror, lascerà in estate l'Augsburg, club nel quale non è riuscito a imporsi. Solo otto presenze in stagione per il 21enne, che è cercato soprattutto dal Crystal Palace e da alcune società di Championship.