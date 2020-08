Australia, prima stagione super per Diamanti: votato miglior giocatore del campionato

Alessandro Diamanti ha vinto il premio di Fox Sports come miglior giocatore del campionato australiano. L'ex capitano del Bologna è stato eletto "man of the match" in sette occasioni e in campionato ha messo a segno 7 reti, servendo altrettanti assist in 24 partite. "Il suo lavoro dentro e fuori dal campo per il Western United nella nostra stagione inaugurale è stato esemplare. Siamo onorati di averlo come capitano" ha dichiarato il CEO Chris Pehlivanis.