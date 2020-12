Austria, Salisburgo ko: che occasione per il Lask Linz! Poker dello Sturm Graz

vedi letture

In Austria il Salisburgo rischia di perdere la vetta della classifica. La squadra di Marsch infatti, dopo le fatiche di Champions, è stata battuta 1-0 sul campo dell'Admira concedendo un assist importante al Lask Linz, che domani vincendo in casa contro il Ried volerebbe in testa da solo. Bene lo Sturm Graz che tiene il terzo posto grazie al 4-0 rifilato all'Austria Vienna. Poker anche per il St. Polten all'Altach.

AUSTRIA - TURNO 10

Admira-Salisburgo 1-0

Altach-St. Polten 0-4

Austria Vienna-Sturm Graz 0-4

DOMENICA

14.30 Hartberg-Rapid Vienna

14.30 Tirol-Wolfsberger

17.00 Lask Linz-Ried

CLASSIFICA: Salisburgo 22, Lask Linz 20*, Sturm Graz 18, Rapid Vienna 18*, St. Polten 14, Tirol 11*, Wolfsberger 10*, Austria Vienna 10, Ried 10*, Hartberg 10*, Altach 5, Admira 4.

*una gara in meno