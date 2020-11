B. Dortmund, Favre annuncia rotazioni in Champions: "Impossibile giocare 10 gare in 30 giorni"

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato così la sfida in programma domani contro il Club Brugge in Champions: "La partita di Berlino non ci ha lasciato nessun infortunato. Sabato ho escluso Sancho perché volevo dare spazio a chi era più fresco e stava meglio. Continueremo a ruotare, perché nessun calciatore può giocare 10 partite in 30 giorni. Il 16enne Moukoko esordirà in Champions domani? Dobbiamo aspettare l'ultima sessione di allenamento", non ha sciolto i dubbi il tecnico giallonero in conferenza stampa.