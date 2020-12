Bale non ingrana, Keane spiega: "Era decisivo come Messi e CR7. Ora è lontano da quel livello"

Gareth Bale è tornato al Tottenham con l'obiettivo di rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi mesi trascorsi a Madrid. Ma il rendimento del gallese non convince in Inghilterra: ha giocato dieci partite (una sola da titolare in Premier, sei su sei in Europa League) e segnato due gol, ma la sua condizione non è ottimale e i problemi fisici continuano ad assillarlo. Roy Keane, bandiera del Manchester United, ha parlato proprio di questo. "Non riesce a tornare al livello degli anni scorsi. I migliori giocatori devono scendere in campo ogni settimana. Quando Bale era all'apice, era decisivo come Messi e Ronaldo, era capace di brillare nelle grandi partite. Adesso sembra essere lontano da quel livello".