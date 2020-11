Balotelli al Burnley? Micah Richards scherza: "Non voglio che incendi la mia cucina coi petardi"

Nella sua rubrica per la BBC, Micah Richards ha parlato del suo amico Mario Balotelli, che avrebbe ricevuto un'offerta dal Burnley e potrebbe tornare in Inghilterra: "Non voglio che si avvicini alla mia casa di Harrogate e accenda fuochi d'artificio nella mia cucina come faceva quando eravamo compagni di squadra al City. Siamo ancora buoni amici. A lui piace interpretare il clown della classe, ma c'è un altro lato di lui che non tutti conoscono, spesso oscurato dalle sue follie. Non è un idiota, è una persona intelligente e spesso ci dimentichiamo che sia un calciatore brillante. È un vero peccato che la sua carriera non sia andata come avrebbe dovuto negli ultimi anni".

L'arrivo di Balo al City: "È arrivato nel 2010, quando aveva appena compiuto 20 anni. Si è distinto come giocatore, anche in mezzo ad Agüero, Tevez e Dzeko: tutti attaccanti di primo livello, ma Mario era tra i migliori che ho visto. Forse ha fatto troppo affidamento sulle sue capacità naturali, invece di cercare di perfezionare e migliorare la sua posizione nella squadra. È l'unica critica che gli farei, perché sapeva di avere tutto e sapeva quanto era bravo. Avrei voluto solo che si applicasse di più"..

Le leggende: "Non si sapeva mai cosa avesse fatto realmente. Quando glielo chiedevi, diceva che molte voci erano spazzatura. Non so se si sia travestito da Babbo Natale e abbia distribuito denaro e regali a sconosciuti in giro per la città. Penso di sì, ma non ho mai visto il costume! Ciò che è assolutamente vero è che ha dato mille sterline in contanti a un senzatetto a Manchester, almeno in una occasione. Ho donato molti soldi a questo tipo di causa".