Barcellona, Ansu Fati che brutto ko! Rottura del menisco del ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Barcellona che perderà Ansu Fati per diversi mesi. L'attaccante, uscito all'intervallo della sfida contro il Real Betis, ha riportato infatti la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro e verrà monitorato nelle prossime ore. Perde un pezzo importante Koeman che aveva dato sempre molto spazio e fiducia al giovanissimo spagnolo.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020