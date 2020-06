Barcellona, avviate le negoziazioni per i rinnovi di Messi e ter Stegen

In casa Barcellona si comincia a lavorare sui rinnovi di contratto. Come riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe avviato le negoziazioni per i prolungamenti contrattuali sia con Lionel Messi che con Marc-André ter Stegen. I due calciatori sono in scadenza rispettivamente nel 2021 e 2022 e il Barcellona sembra intenzionato a blindare entrambi. I prossimi prolungamenti in agenda saranno quelli di Ansu Fati e Nelson Semedo, entrambi accostati a club italiani come Juventus e Inter.