Barcellona, Dembele guarda già al 2021: quando potrà lasciare il club a condizioni vantaggiose

Nonostante non rientri nei piani del neo tecnico Ronald Koeman, che fin dal suo insediamento sulla panchina blaugrana lo ha ritenuto non necessario, l’attaccante Ousmane Dembele anche in questa finestra di mercato ha rifiutato di lasciare la Catalogna dicendo no al passaggio al Manchester United come un anno fa disse no al Paris Saint-Germain. Secondo quanto ricostruito dal Mundo Deportivo il giocatore però starebbe già cercando una squadra in vista della prossima estate quando sarà ad appena un anno dalla scadenza del proprio contratto, fissata nel 2022, e potrà costringere il Barcellona a chiedere una cifra meno importante (pena la permanenza nel club per un altro anno e l’addio a costo zero) e di conseguenza contrattare in posizione di vantaggio il prossimo contratto.