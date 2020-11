Barcellona, dieci giorni di stop per Lenglet: proverà a recuperare per la sfida con la Juve

Ronald Koeman ha ricevuto due buone notizie nella mattinata: la prima è che Ronald Araújo ha svolto parte della seduta con il gruppo, mentre la seconda è che l'infortunio di Clément Lenglet non è così grave come si temeva. Gli esami hanno rilevato una distorsione di primo grado alla caviglia destra, che lo terrà fuori per un massimo di dieci giorni. Il tecnico olandese potrà quindi contare su Araújo per la gara di mercoledì contro il Ferencvaros, mentre Lenglet salterà le sfide di Budapest e Cadice e proverà a essere a disposizione per il match contro la Juventus al Camp Nou, che deciderà la prima del girone.