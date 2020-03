Barcellona, Griezmann vede solo blaugrana: "Voglio riprendere la maglia numero 7"

Antoine Griezmann vuole cambiare... numero. Nei giorni scorsi si è parlato di un'eventuale cessione dell'attaccante francese dopo solo un anno, ma l'ex Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di lasciare Barcellona. In una diretta live, Griezmann ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di recuperare la maglia numero 7, che non ha potuto indossare perché già sulle spalle di Coutinho (poi ceduto al Bayern Monaco, il brasiliano aveva giocato contro l'Athletic Club). Poi spazio all'attualità: "L'isolamento sta andando bene, anche se non si può fare nulla. Mi manca tanto il calcio, non ho idea di quando potremo tornare a giocare".