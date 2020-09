Barcellona, i "tagli" di Koeman colpiscono ancora: anche il giovane Riqui Puig è fuori dai piani

I tagli di Koeman non si fermano ai big, ma anche alle giovani promesse blaugrana. Il tecnico olandese - come riportato da RAC1 - ha comunicato a Riqui Puig le sue intenzioni: il calciatore classe '99 non rientra nei piani del tecnico. Il centrocampista spagnolo molto probabilmente partirà in prestito: al momento la società catalana non ha intenzione di perdere un giovane talento in maniera definitiva.