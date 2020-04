Barcellona, il Tottenham prova ad inserirsi per Emerson. Ma c'è l'accordo con il Betis

vedi letture

Il Tottenham è interessato a Emerson, terzino destro di proprietà congiunta tra Barcellona e Betis Siviglia. Il giocatore sta disputando un'ottima stagione in Andalusia e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club europei. Emerson dovrebbe rimanere al Betis fino al 2021, come previsto dall'accordo tra i due club, ma il Barça può acquistare il 100% del cartellino pagando un risarcimento di circa tre milioni, un importo che si sommerebbe ai nove da pagare nel 2021. I catalani lo hanno parcheggiato perché non hanno slot liberi per tesserare extracomunitari.