Barcellona infallibile agli ottavi di Champions League: turno superato per il 13° anno di fila

I numeri del Barcellona in Champions League sono da capogiro. Battendo il Napoli, i blaugrana hanno raggiunto i quarti di finale per la tredicesima volta consecutiva. Praticamente infallibile agli ottavi, solo in tre occasioni il Barça non ha superato il turno nelle 18 volte che li ha disputati. L'ultima volta che i catalani non hanno superato il turno agli ottavi è stato nel 2007 contro il Liverpool.