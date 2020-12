Barcellona, iniziati i negoziati per il rinnovo di Dembele

Secondo quanto riferito da ESPN il Barcellona avrebbe avviato i negoziati per il rinnovo di contratto dell’attaccante Ousmane Dembele in scadenza nel 2022. Il club catalano infatti non ha intenzione di mettere a segno una minusvalenza qualora il giocatore andasse verso la scadenza dell’attuale accordo visto il forte interesse del Manchester United nei suoi confronti e per questo ha deciso di sedersi da qualche giorno al tavolo con l’agente francese per trovare un accordo visto anche il ritorno del classe ‘97 ai livelli del primo anno in blaugrana nelle ultime settimane.