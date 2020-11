Barcellona, Koeman: "Messi sta bene dopo aver riposato. Vincere per omaggiare Maradona"

Domani il Barcellona affronterà l'Osasuna in campionato e Lionel Messi tornerà titolare dopo aver riposato in Champions League. In conferenza stampa infatti il tecnico Koeman ha parlato così della condizione della Pulce: "Si è riposato bene, come Frenkie de Jong, che era quello che aveva giocato quasi tutte le partite, proprio come con la sua nazionale. Per non incappare in problemi fisici abbiamo deciso di lasciarli a casa. Speriamo che domani possano offrire il meglio di loro con freschezza perché ne abbiamo bisogno".

Sull'addio di Maradona, Koeman invece ha aggiunto: "Il miglior tributo che possiamo fare a Maradona è dimostrare che possiamo fare tutto in campo e vincere".