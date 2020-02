vedi letture

Barcellona, Messi: "La Liga non verrà decisa dal Clasico. Col Real duello fino alla fine"

Nella lunga intervista concessa al Mundo Deportivo da parte di Leo Messi, l'argentino ha parlato anche del duello con il Real Madrid per la vittoria della Liga: "Sia noi che il Real siamo stati molto irregolari in termini di risultati in questa stagione, perdendo molti punti. Per questo penso che combatteremo fino alla fine e che la Liga non si deciderà con il risultato del Clasico. In Champions, invece, servirà crescere ancora per essere davvero competitivi fino in fondo".