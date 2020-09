Barcellona, per Depay si va verso la rinuncia definitiva. Pesa il Fair Play Finanziario

Secondo quanto riportato da ESPN Memphis Depay non andrà al Barcellona. Il club non vuole correre il rischio di violare i paletti del Fair Play Finanziario, essendo attualmente in una situazione critica, nella quale non c'è la possibilità di investire 30 milioni per l'olandese, che rischia a questo punto di andare a scadenza. Nella serata di ieri il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha fissato la deadline a venerdì per eventuali offerte.