Barcellona, per ora Griezmann è incedibile. Ma a settembre i piani potrebbero cambiare

vedi letture

Antoine Griezmann è un giocatore incedibile, per ora. Questa la posizione del Barcellona a circa un mese dallo strano epilogo della stagione europea che avrà la sua coda con la finale di Champions League il prossimo 23 agosto. Una versione - confermata dal Mundo Deportivo - già nota da tempo, anche alla luce del robusto contratto che lega il francese ai blaugrana fino al 2024. Grizou potrebbe rivelarsi decisivo in Coppa, per questo motivo non verrà messo in vetrina almeno fino a settembre, quando qualche club potrebbe bussare alla porta della sede dei catalani: a qual punto, a fronte di un'offerta congrua, i dirigenti potrebbero anche dare l'ok al suo addio.