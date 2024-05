Ufficiale Addio allo Schalke e al calcio giocato per il miglior marcatore della Zweite Bundesliga

Simon Terodde, attaccante e capitano dello Schalke 04, ha annunciato l'addio al calcio al termine della stagione con un lungo post su Instagram. Il centravanti classe '88 ha vestito in carriera le maglie del Duisburg II, del Colonia II, dell'Union Berlino, del Bochum, dello Stoccarda, del Colonia e dell'Amburgo, oltre a quella del suo attuale club. Oltre ad aver vinto 3 volte la Zweite Bundesliga, è il giocatore con più gol nella storia del campionato con 177 centri. Di seguito il contenuto di ciò che ha scritto sui social:

"Dopo 16 anni di calcio professionistico, è finita! Negli ultimi anni ho sempre temuto questo giorno, sono sincero. Mi è stato permesso di fare del mio hobby un lavoro, amavo giocare davanti allo stadio sold out. Il modo in cui la palla colpisce il gol, guardando la rete gonfiarsi, l'estasi nelle curve, sono tutte cose che mi mancheranno incredibilmente. Ringrazio i miei club MSV, Fortuna, Union , Bochum, Stoccarda, Colonia, HSV e Schalke. Molto speciali sono state le ultime stazioni al VfB, Effzeh, HSV e Schalke dove mi è stato permesso di indossare il mitico numero 9, in club così di tradizione non l'ho mai dato per scontato. Consiglio generale a tutti gli allenatori, pianificatori di squadra o direttori sportivi - l'attaccante medio è incredibilmente importante, rende migliori i compagni, decide le partite! Devi prenderti cura di lui e apprezzarlo. Adesso, a 36 anni, è il momento giusto per fare spazio ai più giovani. Sembra giusto e bello. Salire, scendere, mantenere la categoria, giocare emotivamente al limite ogni stagione ha lasciato un segno anche a me, ed è per questo che posso lasciare il campo da calcio con la coscienza a posto. Sono incredibilmente grato per tutte queste esperienze e non vedo l'ora di condividerle presto. Che ruolo vedrete, prima devo lasciar sprofondare tutto e non vedo l'ora di passare del tempo in famiglia! Grazie, il vostro Simon è uno di voi".