Barcellona, primo allenamento per Pjanic: "L'inizio di una nuova incredibile storia"

"Nessuno potrà mai toglierti i tuoi ricordi. Ma questo è un nuovo inizio, una nuova incredibile storia". Così Miralem Pjanic, nuovo centrocampista del Barcellona, in un post su Instagram, a proposito dell'allenamento odierno svolto con il club blaugrana. L'ex juventino, ancora in cerca della migliore condizione essendo arrivato ieri in Spagna dopo essere guarito dal Covid-19, non prenderà parte all'amichevole con il Nastic.