Barcellona, proposto Zinchenko nella trattativa per arrivare a Eric Garcia

vedi letture

Secondo quanto riportato da TV3 Oleksandr Zinchenko può rientrare nella trattativa per portare Eric Garcia al Barcellona. L'arrivo dell'ucraino, tuttavia, è vincolato alla partenza di Junior Firpo. Su quest'ultimo a ora non vi sono squadre interessate, considerato come sia tramontata la pista Lautaro Martinez, con l'esterno che era considerato una possibile contropartita per arrivare all'attaccante dell'Inter.