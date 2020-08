Barcellona, rivedi la delusione di Setien: "Serata umiliante. Resto? Non dipende da me"

Quale sarà il futuro di Quique Setien, manager del Barcellona, dopo l'8-2 incassato ieri sera a Lisbona contro il Bayern Monaco? "Continuare o meno non dipende da me. Bisogna riflettere sicuramente, considerando la situazione. È stata una serata umiliante", ha detto l'allenatore del Barcellona. "Non so se siamo alla fine di un ciclo, sono qui da otto mesi solamente. Ora c'è tante frustrazione, enorme, bisogna trarre delle conclusioni e prendere delle decisioni. Il Barcellona è un grande club, bisognerà cambiare qualcosa sicuramente".