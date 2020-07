Barcellona, Setien: "Sono contento di questa vittoria. Capisco sempre meno il VAR"

Poker del Barcellona questa sera sul campo del Villarreal, ai microfoni di Marca ha analizzato la sfida il tecnico dei blaugrana Quique Setien. "Sono contento perché dovevamo fare questa partita. Abbiamo giocato bene. Ci sono altre squadre che ci hanno complicato di più perché sono molto solide in difesa. Forse abbiamo sorpreso l'avversario. È andata bene per noi, abbiamo segnato presto, trovato il secondo e questo aiuta. Mi sarebbe piaciuto poter colpire così in tutte le partite, ma il calcio non è una scienza esatta. Capisco il VAR sempre meno. Penso che abbiamo uno strumento che rende il calcio più equo, ma al momento non sembra essere abbastanza".