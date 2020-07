Barcellona, Suarez alza bandiera bianca: "Il titolo è perso e dobbiamo incolpare solo noi stessi"

Luis Suarez dà per persa LaLiga. L'attaccante uruguayano riconosce a Mundo Deportivo che i blaugrana non potranno recuperare 4 punti al Real Madrid quando mancano appena due partite: "Dobbiamo fare autocritica. Ci siamo fatti sfuggire il titolo noi stessi. Siamo consapevoli che dipendiamo da noi e non dobbiamo cercare scuse. Ora per orgoglio e per il prestigio del Barça bisogna vincere le due partite che rimangono e poi concentrarci all'unico titolo possibile, ossia la Champions".