Barcellona, Tottenham in pole per Coutinho: sul brasiliano restano Arsenal, Leicester e Chelsea

Dopo il prestito al Bayern Monaco, Philippe Coutinho tornerà al Barcellona. La sensazione è che il brasiliano non resterà in blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Tottenham sarebbe balzato in pole alla concorrenza per il giocatore che resta comunque nel mirino di club di Premier League come Arsenal, Chelsea e Leicester.