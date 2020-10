Barcellona, Tusquets: "Indiremo le elezioni il prima possibile ma non accettiamo pressioni"

Il presidente del Comitato Direttivo del Barcellona Carles Tusquets ha preso la parola in conferenza stampa per spiegare i prossimi passi del club dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu da presidente blaugrana: "La situazione economica non è buona e fino a che saremo alla guida del club cercheremo di fare il possibile per sistemarla. Vogliamo indire le elezioni il prima possibile. Significa che non accetteremo pressioni per effettuarle in momenti inopportuni. Voglio ringraziare i lavoratori e gli atleti di tutte le sezioni per il loro impegno e chiedo loro di essere consapevoli del momento che sta attraversando la società. Ringrazio anche tutti i dirigenti che si sono mossi negli ultimi due giorni e in precedenza".