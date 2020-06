Bayer-Bayern, sorride il Borussia Monchengladbach: Muller-Lewa squalificati ed è ancora 4°

Thomas Muller e Robert Lewandowski - i due calciatori più rappresentativi del Bayern Monaco - ammoniti e, in quanto diffidati, squalificati per il prossimo turno. Il Bayer Leverkusen che torna a perdere e resta dietro per gli scontri diretti. Dopo Bayer Leverkusen-Bayern Monaco a sorridere è anche il Borussia Monchengladbach, ancora quarto in classifica e soprattutto con due avversari di quella portata in meno nello scontro coi bavaresi di sabato prossimo. Marco Rose, dopo aver perso ieri sia la partita che Plea, può tornare a respirare.