Bayer Leverkusen, Bosz: "Grande delusione. Quarto posto? Non dipenderà solo da noi"

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Hertha Berlino, sono quasi sfumate le possibilità per il Bayer Leverkusen di raggiungere il quarto posto che vale la Champions. "La delusione è molto grande", ha ammesso il tecnico Peter Bosz. "Dopo una buona partenza, non abbiamo più giocato bene a calcio. Ecco perché l'Hertha ha meritato di vincere. Non abbiamo creato abbastanza possibilità nel corso della gara. L'unica cosa che possiamo fare ora è vincere la prossima partita e poi aspettare e vedere cosa fanno gli altri", ha aggiunto.