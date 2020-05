Bayer Leverkusen, Paulinho promuove Reinier al Real Madrid: "Farà qualcosa di grande"

Intervistato da AS, il giocatore del Bayer Leverkusen Paulinho ha parlato anche del conterraneo Reinier, già acquistato dal Real Madrid: “Guardo le sue qualità, io sono sicuro che farà qualcosa di grande, di eccellente, al Real Madrid. Può farlo e io lo spero con tutto il cuore. Quando ho saputo che sarebbe andato lì sono stato felicissimo perché è un grande club ed è importante per la carriera di qualunque giocatore. Lo conosco bene, sin da quando eravamo bambini. Giocavamo insieme al Vasco da Gama, solo che io avevo due anni in più. Poi abbiamo giocato insieme anche in Nazionale. È un ragazzo di grande cuore, ho grande affetto per lui”.