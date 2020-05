Bayern Monaco, c'è ancora distanza col Man City per Sane: Sancho è il piano B

Leroy Sane è molto vicino al Bayern Monaco, ma il club tedesco non ha ancora trovato l'intesa con il Manchester City. Gli inglesi, che hanno pagato 50 milioni il 24enne esterno offensivo nel 2016, sembrano non voler accettare l'offerta di 35-40 milioni presentata dal Bayern. Così, i campioni di Germania in carica hanno pronto il piano B: Secondo ESPN, il Bayern non ha abbandonato la pista Jadon Sancho, che potrebbe diventare l'ennesimo giocatore scippato ai rivali storici del Borussia Dortmund.