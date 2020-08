Bayern Monaco-Chelsea 4-1: gol e highlights

Il Bayern Monaco cala il poker e vola alla final eight di Champions League. La squadra di Flick si è imposta 4-1 all'Allianz Arena sul Chelsea dopo il successo per 3-0 dell'andata. Per i bavaresi a segno con Lewandowski, doppietta per lui, Perisic e Tolisso mentre per i Blues aveva accorciato le distanza Abraham.