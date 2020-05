Bayern Monaco-Eintracht 2-0, bavaresi in scioltezza al 45': in gol Goretzka e Muller

Primo tempo senza troppi patemi per il Bayern Monaco. La squadra di Flick, nei primi 45', ha praticamente dominato la sfida: 2-0 senza difficoltà per i bavaresi, che hanno sfruttato due disattenzioni della difesa dell'Eintracht. Goretzka, al 17', ha colpito in inserimento: gran gol in corsa, Trapp praticamente incolpevole. Al 41' Muller è riuscito a trovare la rete del raddoppio dopo un rimpallo favorevole in area: padroni di casa in vantaggio, la squadra di Hutter dovrà cambiare qualcosa nella ripresa per evitare la goleada.