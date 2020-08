Bayern Monaco, Flick: "Il Barcellona non è solo Messi. Thiago? Concentrato sulla Champions"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Champions con il Barcellona:

La sfida Lewandowski-Messi?

"Non si possono paragonare i due giocatori. Robert è un centravanti puro di caratura mondiale. Ha molta qualità, soprattutto in area di rigore, garantisce tanti gol e tanti assist. Messi è stato di gran lunga il miglior giocatore per molti anni. Non so se ci sarà presto un altro giocatore del genere".

Come sta Coman?

"Kingsley è pronto e può giocare. È al top della forma, può partire dal primo minuto".

Come si ferma Messi?

"Noi giochiamo contro il Barcellona, non contro Messi. Ovviamente l'argentino è un giocatore di livello mondiale e siamo preparati per affrontarlo. Dobbiamo giocare di squadra, dobbiamo tenere il pressing alto e vincere tutti i duelli uno contro uno".

Quale sarà il futuro di Thiago Alcantara?

"Al momento siamo tutti concentrati sulla Champions League, Thiago compreso. Sono tutti concentrati, è una partita speciale. Siamo fra le 8 migliori di Europa, abbiamo grandi aspettative".