Bayern Monaco, Flick: "Primo tempo quasi perfetto ma ci alleniamo troppo poco"

vedi letture

Dopo il poker rifilato al Bielefeld, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha detto: "Il primo tempo è stato vicino a quello che avevamo in mente. Ma abbiamo avuto circa cinque minuti in cui siamo stati troppo sbadati. Non mi è piaciuto e ci rendiamo la vita difficile. Per me Thomas Müller e Robert Lewandowski sono stati i migliori in campo. Naturalmente possiamo difendere meglio, ma il fatto è che al momento mancano alcuni allenamenti. Sarà una sfida, ma non ci sono alternative ed è per questo che dobbiamo accontentarci di cosa viene adesso".