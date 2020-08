Bayern Monaco, i tedeschi hanno deciso: ora aprono alla cessione di Javi Martinez

Il Bayern Monaco ha aperto alla cessione di Javi Martinez. Il club tedesco - come riportato da TZ - probabilmente cercherà di cedere il giocatore spagnolo per non perderlo a parametro zero. Al momento soltanto lo Stade Rennes sembra essersi mosso in maniera concreta, ma non è escluso un ritorno in Spagna.