Bayern Monaco, maxi donazione di Lewandowski: un milione per la lotta contro il coronavirus

vedi letture

Robert Lewandowski e sua moglie Anna hanno deciso di scendere in campo e donare un milione di euro per la lotta al coronavirus. L'attaccante polacco del Bayern Monaco, tramite la Bild, ha affermato che "siamo tutti consapevoli della situazione che ci circonda. Oggi giochiamo tutti in una squadra. Cerchiamo di essere forti in questa battaglia. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo", ha concluso il numero 9 dei bavaresi.