Bayern, prima seduta di allenamento per il nuovo acquisto Leroy Sane

Da qualche giorno è diventato ufficialmente un giocatore del Bayern e oggi ha ufficialmente cominciato la sua nuova avventura. Leroy Sané sta svolgendo la sua prima seduta con la squadra di Hansi Flick, come dimostra l'immagine catturata dai colleghi della Bild. Il Bayern si prepara alla sfida di Champions League contro il Chelsea, una competizione che il nuovo acquisto non potrà però disputare.

Here he goes! @LeroySane19 first training session in munich @BILD_Bayern pic.twitter.com/v8Q56uV3L4

— Christian Falk (@cfbayern) July 13, 2020