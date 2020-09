Bayern, si riparte oggi dopo il trionfo di Lisbona. E Boateng si presenta coi capelli... viola

E' ripartita ufficialmente quest'oggi la stagione del Bayern Monaco. Dopo la straordinaria ultima stagione, culminata col trionfo in Champions dopo la vittoria della Coppa di Germania e della Bundesliga, il club campione d'Europa ha ripreso gli allenamenti quest'oggi: sorpresa soprattutto per il nuovo look di Jerome Boateng, difensore tedesco che s'è presentato coi capelli viola. In basso l'immagine.