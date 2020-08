Belgio, Colidio subito decisivo in campionato. Con un gollonzo in stile Mai dire Gol

vedi letture

Facundo Colidio subito protagonista nella prima giornata della Jupiler League 2020/21. L'attaccante argentino del Sint Truiden (in prestito dall'Inter) ha segnato la rete del 2-1, che ha permesso alla sua squadra di battere il Gent e cominciare la stagione con il piede giusto. Un vero e proprio gollonzo, per dirla alla Mai dire Gol: prima lo scontro tra il portiere ospite e un difensore, poi un salvataggio sulla linea e alla fine, dopo un paio di colpi di testa, il tiro strozzato dell'ex Boca che termina in fondo al sacco. Per Colidio è il secondo gol con la maglia della formazione belga.