Bellingham: "Il Borussia Dortmund è il posto migliore. Sancho è un esempio per me"

Il giovane difensore del Borussia Dortmund Jude Bellingham ha parlato del suo approdo in Germania: "L'unica cosa che mi preoccupava nel prendere questa decisione era di giocare a calcio. E' chiaro che se vieni qui e fai le cose giuste, avrai la tua opportunità. Sancho? Jadon è un grande esempio per un ragazzo della mia età. Stiamo tutti cercando di giocare ma, in particolare, stiamo cercando di fare il prossimo passo nell'élite europea. Jadon lo ha fatto perfettamente. Il Manchester United è una grande squadra e la mia decisione non ha nulla a che fare con il Man United. Il Borussia Dortmund è stato il posto migliore per me".