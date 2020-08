Benfica scatenato: dopo Everton, il sogno è Cavani. E Jesus vuole anche Gerson

Nella conferenza stampa di presentazione, Jorge Jesus ha dichiarato: "Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi. Sono venuto perché il presidente mi ha convinto che si possa far crescere ancora il Benfica e che si possa recuperare il prestigio internazionale che questo club ha avuto per tanti anni".

E in effetti le ambizioni del club di Lisbona sembrano davvero essere davvero grandi. Dopo aver acquistato il brasiliano Pedrinho del Corinthians, il Benfica è a un passo da Everton Soares, miglior giocatore dell'ultima Copa America e in passato cercato anche da Milan e Napoli. Jesus guarda anche in casa del suo Flamengo: Bruno Henrique e Gerson sono i giocatori che vorrebbe trascinare nella nuova avventura. Il sogno, però, è un altro: Edinson Cavani, l'ex attaccante del Paris Saint-Germain a cui è stato offerto un triennale da otto milioni. Il Benfica pensa in grande e vuole riprendersi la scena, in patria e in Europa.