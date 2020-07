Benfica, sogno Cavani. Il fratello-agente è a Lisbona ma l'accordo è ancora lontano

Il Benfica sogna Edinson Cavani per l'attacco. Il nuovo manager Jorge Jesus ha indicato nel 'Matador' il grande obiettivo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione e da quel momento in poi il club lusitano ha avviato i contatti col calciatore.

Dallo scorso martedì, il fratello-agente di Cavani è a Lisbona per trattare, ma al momento l'accordo appare piuttosto lontano. Perché la richiesta di Cavani, almeno tre anni di contratto, è fuori dai parametri economici del club e perché altre offerte più allettanti dal punto di vista economico non mancano (sulle sue tracce c'è anche l'Inter). La trattativa è comunque ancora in corso.