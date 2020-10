Berenguer si prende già l'Athletic. Segna e rinsalda la panchina di Garitano

vedi letture

Mentre il Torino affonda in Serie A, a Bilbao si coccolano Álex Berenguer. L'esterno è tornato in Liga, acquistato negli ultimi giorni di mercato dall'Athletic. Non rientrava nella filosofia di gioco di Marco Giampaolo, calza invece a pennello nel 4-2-3-1 di Gaizka Garitano. Titolare contro il Levante, ha sbloccato la partita nella ripresa, prendendosi la scena. "Ecco la dimostrazione dell'insistenza dell'Athletic nell'acquistarlo" scrive oggi Marca. Potenza e precisione, questo è quanto emerso dalla sua prestazione. E la panchina del tecnico che iniziava a vacillare, oggi è più stabile. 6 punti in 5 partite per i baschi, ancora attardati in classifica (14° posto), ma ora vi è un motivo per sorridere: l'ottimo impatto dell'ex Torino. Anzi, due: nella sfida contro il Levante è tornato al gol Inaki Williams, non succedeva da 15 partite.