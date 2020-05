Besiktas, scoppia il caso Ljajic: il serbo rischia di finire fuori rosa

vedi letture

Adem Ljajic e un momento non semplice al Besiktas. Prima il "caso" coronavirus, con la società che quando ancora il virus non era pandemia isolò il giocatore dai compagni e poi fu costretta a comunicare che non si trattava di Covid-19. Poi la questione relativa al suo futuro. Il rapporto col Beşiktaş sembra essersi incrinato, e proprio negli ultimi giorni dalla Turchia rimbalza una notizia di che vede l’ex Fiorentina e Roma ormai ai margini del progetto dei bianconeri. Come riporta Photospor, il Beşiktaş ha chiaramente avvisato il serbo di volerlo cedere di fronte ad un’offerta di 5 milioni di euro pervenuta dal Sivasspor. Ljajić però non vuole accettare per non perdere il suo attuale ingaggio e, qualora non volesse trasferirsi, sarà messo fuori rosa.