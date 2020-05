Boca, Villa risponde alla ex fidanzata. Lei lo accusa di molestie, lui la denuncia per estorsione

vedi letture

Sebastian Villa risponde alla sua ex compagna Daniela Cortés negando le accuse che lo avrebbero visto picchiare ripetutamente la donna, che ha mostrato sui social lividi e abrasioni. Non solo, in una recente intervista la Cortés ha ammesso di aver interrotto una gravidanza a seguito delle percosse subite. Il giocatore del Boca Juniors nega e la denuncia per estorsione. Non solo, il colombiano precisa che è stato in verità lui a subire violenze: "Mi ha detto che non potevo lasciarla perché, al contrario, avrei terminato la mia carriera, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per danneggiare la mia immagine, per farmi sembrare spazzatura e che si sarebbe autolesionata". Villa sostiene di essere in possesso di un video in cui la sua ex compagna lo aggredisce: "Daniele mi colpisce... Prendo la mia valigia, sistemo le mie cose e Daniela mi dà dei calci, mi graffia una gamba, mi strappa tutti i vestiti. Riesco tuttavia a prendere le mie cose, finisco di fare le valigie e vado di sotto, dove chiamo la mamma. Daniela mi chiede 12mila dollari per viaggiare in Colombia con un aereo privato e mi dice che se non le avessi dato quei soldi avrebbe pubblicato ciò che ha poi pubblicato, danneggiando la mia carriera, e che gli avrei dato 50mila dollari qui e 100mila in Colombia". E ancora, prima di uscire di casa: "Daniela mi lancia una candela e mi colpisce con un pugno in bocca. Ne ho una prova video". Alla fine, Villa precisa di non aver mai chiamato nessuno per ferire Daniela, contrariamente alle dichiarazioni della donna che ha affermato che Villa avrebbe contattato un sicario.