Bor. Dortmund, 6 giocatori nei guai per colpa di alcune foto postate da un parrucchiere

Jadon Sancho e altri compagni di squadra (Guerreiro, Akanji, Witsel, Hazard e Zagadou) sono stati ripresi dal Borussia Dortmund per aver violato le norme igieniche che dovrebbero seguire per scongiurare il rischio del contagio. I giocatori hanno ricevuto infatti un noto parrucchiere nelle proprie abitazioni, e quest'ultimo ha postato sui social alcune foto in cui nessuno indossa la mascherina o altre protezioni. Questo il comunicato del club tedesco: "È abbastanza normale per i nostri ragazzi farsi tagliare i capelli dopo qualche mese. Ma quello che è avvenuto la scorsa settimana non è consentito. Lo ricorderemo ancora una volta molto chiaramente ai nostri giocatori. Anche il parrucchiere dovrebbe interrogarsi sul proprio comportamento". Il rischio, ora, è che la Federazione metta i giocatori in quarantena per due settimane.